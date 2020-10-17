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    «Милан» в дерби переиграл «Интер»

    «Интер» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Милан» нанес поражение «Интеру» в выездном матче четвертого тура итальянской Серии А.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Россонери» вышли вперед на 13-й минуте, когда Златан Ибрагимович удачно сыграл на добивании после того, как сам же не реализовал пенальти.

    Спустя три минуты швед оформил дубль, замкнув прострел от Рафаэла Леау.

    «Нерадзурри» сократили отставание на 29-й минуте. Иван Перишич получил передачу на левом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую, где Ромелу Лукаку с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Милан 1:2
    Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (13'), 0:2 Златан Ибрагимович (16'), 1:2 Ромелу Лукаку (29') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Александар Коларов, Danilo D'Ambrosio, Ашраф Хакими, Иван Перишич, Артуро Видаль (Алексис Санчес, 84'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Кристиан Эриксен, 67'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер, Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау (Раде Крунич, 62'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 62'), Франк Кессье (Сандро Тонали, 87'), Златан Ибрагимович Предупреждения: Симон Кьер (22'), Франк Кессье (45'), Златан Ибрагимович (60'), Марсело Брозович (64'), Артуро Видаль (69'), Ашраф Хакими (83')

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает первое место (12 очков), а «Интер» — шестое (7 очков).

    В еще одном матче «Сампдория» у себя дома разгромила «Лацио» — 3:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Лацио 3:0
    Голы: 1:0 Фабио Квальярелла (32'), 2:0 Томмазо Ауджелло (41'), 3:0 Mikkel Damsgaard (74') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Лорензо Тонелли, Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Олбин Экдаль (Адриен Силва, 58'), Якуб Янкто (Mikkel Damsgaard, 68'), Мортен Торсби, Антонио Кандрева (Бальде Кейта, 79'), Гастон Рамирес (Валерио Верре, 57'), Фабио Квальярелла (Мехди Лери, 79') Лацио: Томас Стракоша, Патрисио Габбарон, Wesley Hoedt (Денис Вавро, 59'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Данило Катальди, 76'), Дьяван Андерсон (Мохамед Фарес, 46'), Луис Альберто, Марко Пароло (Адам Марушич, 46'), Сергей Милинкович-Савич, Хоакин Корреа, Фелипе Кайседо (Ведат Мурики, 59') Предупреждения: Марко Пароло (12'), Гастон Рамирес (43'), Фелипе Кайседо (44'), Мортен Торсби (64')

    «Сампдория» — девятая в турнирной таблице (6 очков), а «Лацио» — 11-е (4 очка). 0

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