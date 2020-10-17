«Эвертон» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

Уже на 3-й минуте матча забил Мане. Коулман на правом фланге потерял Робертсона, дав ему беспрепятственно пройти в штрафную и выполнить передачу на Мане, который пробил точно в левый нижний угол ворот.
Ответ хозяев последовал на 20-й. Хамес закрутил мяч с углового к ближнему углу вратарской, где Кин здорово выпрыгнул и пробил головой под перекладину.
На 72-й минуте Мохамед Салах вывел красных вперед. Хендерсон прострелил в штрафную с правого фланга и Мо в касание пробил в дальний угол ворот.
От поражения «ирисок» спас Доминик Калверт-Льюин, сравнявший счет на 81-й минуте. Люка Динь прошел здорово навесил слева в центр, а Калверт-Льюин классно пробил головой и заставил Адриана капитулировать.
В компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота хозяев, но после просмотра повтора судья гол не засчитал из-за офсайда.
«Эвертон» набрал 13 очков и сохранил лидерство в английской Премьер-лиге. Ливерпуль (10) переместился на второе место. 0