«Сельта» — «Атлетико»: счет 0:2, обзор голов

В матче 6 тура испанской Примеры мадридскийзабил два безответных мяча в ворота

В дебюте матча забил Луис Суарес, открыв счет. На 95 минуте поединка Янник Карраско удвоил преимущество «матрасников» и снял все вопросы о победителе.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Атлетико 0:2 Голы: 0:1 Луис Суарес (6'), 0:2 Янник Карраско (90') Сельта: Иван Вильяр, Нестор Араухо, Лукас Оласа (Miguel Rodriguez, 88'), Джейсон Мурильо, Jose Fontan, Sergio Carreira (Gabriel Veiga, 84'), Франсиско Пейнадо (Эмре Мор, 64'), Нолито, Ренато Тапиа, Сантьяго Мина (Денис Суарес, 64'), Яго Аспас Атлетико: Ян Облак, Мануэль Санчес (Фелипе, 50'), Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Лукас Торрейра, Коке, Анхель Корреа (Эктор Эррера, 77'), Тома Лемар (Маркос Льоренте, 65'), Луис Суарес (Янник Карраско, 65'), Диего Силва (Жоау Фелиш, 50') Предупреждения: Марио Эрмосо (17'), Диего Силва (37'), Франсиско Пейнадо (41'), Нолито (63'), Фелипе (71'), Яго Аспас (83'), Эктор Эррера (86')

Это третье поражение для «кельтов» подряд. У них всего 5 очков после шести сыгранных матчей в чемпионате. «Атлетико» набрал 8 очков. Это четвертый поединок для подопечных Симеоне. Они занимают четвертое место. 0