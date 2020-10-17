«Ростов» усилился защитником сборной Норвегии

на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Норвегии

Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Хайтам Алеесами — игрок «Ростова»⁣⁣⠀

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Защитник сборной Норвегии подписал контракт с нашим клубом.⁣⁣⠀

Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления.⁣⁣

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Приветствуем Хайтама в нашей команде и желаем успешной игры!https://t.co/e7Ffl1Cslw pic.twitter.com/NacC3EiRNQ — Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2020

Алеесами выступал за норвежские клубы «Шейд» и «Фредрикстад», за шведский «Гетеборг» и итальянский «Палермо». Прошлый сезон провел во французской Лиге 1 выступая за «Амьен», за который забил один гол и сделал один ассист за 25 проведенных матчей.

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