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    «Ростов» усилился защитником сборной Норвегии

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    «Ростов» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Норвегии Хайтамом Алеесами.

    Хайтам Алеесами
    Хайтам Алеесами

    Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

    Алеесами выступал за норвежские клубы «Шейд» и «Фредрикстад», за шведский «Гетеборг» и итальянский «Палермо». Прошлый сезон провел во французской Лиге 1 выступая за «Амьен», за который забил один гол и сделал один ассист за 25 проведенных матчей.

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