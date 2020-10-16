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    Флик: «Дюрен» показал очень хорошую игру

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Дюреном» (3:0) в матче первого круга Кубка Германии.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «"Дюрен" показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперед. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом. Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель.

    Новички получили сегодня время, чтобы показать, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов», — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенского клуба.

    Дублем в этом матче отметился нападающий Эрик Чупо-Мотинг, для которого эти мячи стали первыми за «Баварию» после перехода. Также с пенальти забил Томас Мюллер. 0

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