Терентьев вернулся в «Ростов» из «Зенита»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев стал игроком «Ростова», сообщает официальный сайт донского клуба.

Терентьев уже выступал за ростовскую команду с 2015-го по 2017-й год, после чего вернулся в «Зенит», воспитанником которого он и является.

Прошлый сезон 28-летний игрок провел в «Уфе» на правах аренды. За уфимский клуб он провел 12 матчей и забил один мяч.

Денис Терентьев возвращается в «Ростов»

Достигнуто трансферное соглашение между нашим клубом и «Зенитом».

📝 https://t.co/VYJqLgufBh pic.twitter.com/q8bwyLHQpX — Football Club Rostov (@rostovfc) October 15, 2020

Также «Зенит» арендовал у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова до конца сезона с правом выкупа.

26-летний россиянин выступал за «Ростов» с лета 2019-го. В общей сложности Чистяков провел 25 матчей за команду и забил один гол. Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

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