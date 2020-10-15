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    Терентьев вернулся в «Ростов» из «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Денис Терентьев стал игроком «Ростова», сообщает официальный сайт донского клуба.

    Денис Терентьев
    Денис Терентьев

    Терентьев уже выступал за ростовскую команду с 2015-го по 2017-й год, после чего вернулся в «Зенит», воспитанником которого он и является.

    Прошлый сезон 28-летний игрок провел в «Уфе» на правах аренды. За уфимский клуб он провел 12 матчей и забил один мяч.

    Также «Зенит» арендовал у «Ростова» защитника Дмитрия Чистякова до конца сезона с правом выкупа.

    26-летний россиянин выступал за «Ростов» с лета 2019-го. В общей сложности Чистяков провел 25 матчей за команду и забил один гол. Игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

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