Прядкин допускает сокращение квоты на посещение матчей РПЛ

Квота по заполняемости стадионов во время матчей чемпионата России по футболу может быть сокращена.

Об этом заявил президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

«Безусловно, такая возможность существует, о чем мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», — цитирует Прядкина ТАСС.

Согласно регламенту, с 1 августа на матчи РПЛ допускается не более 50% зрителей от вместимости стадиона. С 26 сентября стало возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. 0