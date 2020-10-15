Назван итоговый список номинантов на премию Golden Boy

Награда Golden Boy ежегодно вручается лучшему молодому футболисту, чей возраст не превышает 21 год.
Полный список номинантов: Митчел Баккер («Пари Сен-Жермен», Нидерланды), Эдуардо Камавинга («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), Альфонсо Дейвис («Бавария», Канада), Сержиньо Дест («Барселона», США), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция), Родриго («Реал», Бразилия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург», Венгрия), Сандро Тонали («Милан», Италия), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
Действующим обладателем награды является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс. 0