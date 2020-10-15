ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм
  • 09:24
    • Канчельскис покинул узбекский «Навбахор»
  • 08:35
    • «Химки» купят лидера «Крыльев Советов» за 50 миллионов рублей
  • 07:00
    • АПЛ не будет сокращена до 18 команд
  • 00:10
    • Шотландия добыла победу над Чехией, Израиль вырвал 3 очка у Словакии
  • 23:59
    • Австрия обыграла Румынию, Норвегию победила Северную Ирландию
    Все новости спорта

    Дешам: Статус чемпионов мира не приносит победы по щелчку пальца

    Футбол Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий о победе над Хорватией (2:1) в матче четвертого тура Лиги А Лиги наций.

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам

    «Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    Французы после четырех туров Лиги наций делят первую строчку с португальцами, набрав по 10 очков.

    Следующую игру «трехцветные» проведут против Финляндии 11 ноября (товарищеская встреча), а затем 14 ноября встретятся с Португалией, а 17 ноября со Швецией в Лига наций. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как крупно «Бавария» обыграет представителя Оберлиги?
  • «Дюрен» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Ференцварош» снова победит?
  • «Кишварда» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Совы» лишат «бретонцев» лидерства?
  • «Дижон» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дюрен — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дижон — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры