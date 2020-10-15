Дешам: Статус чемпионов мира не приносит победы по щелчку пальца

Главный тренер сборнойдал комментарий о победе над(2:1) в матче четвертого тура Лиги А Лиги наций.

«Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой. Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Французы после четырех туров Лиги наций делят первую строчку с португальцами, набрав по 10 очков.

Следующую игру «трехцветные» проведут против Финляндии 11 ноября (товарищеская встреча), а затем 14 ноября встретятся с Португалией, а 17 ноября со Швецией в Лига наций. 0