Оздоев: Нет смысла ехать в Европу, в России прекрасный чемпионат

Полузащитник «Зенита»рассказал, почему не собирается уходить из питерского клуба даже в случае предложения из Европы.

«Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто ехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в „Зените“, это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках. Мне скоро 28 лет, я уже немолодой.

Я же мог остаться в „Шальке“, когда мне было 16 лет, но мне нужно было еще два года ждать, чтобы заиграть. Но никаких сожалений, прошел огромный путь. Добился всего, что может желать футболист в России. Нахожусь в прекрасном настроении, выигрывать титулы очень приятно.

Моя мотивация в клубе — выиграть третье чемпионство. Круто, что чемпионат начался, что мы лидируем. Нам надо доказывать в каждом матче. Я готов рассматривать какие-то предложения, но все зависит от того, насколько это устроит клуб. Клуб вкладывает в нас большие средства, мы должны быть им быть благодарны. Здесь не может быть такого, как в хоккее, когда тебе звонят и говорят: "Привет, завтра ты в Магнитогорск едешь". В футболе всё по-другому», — приводит слова Оздоева «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Россия 24». 0