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    Германия сыграла вничью с Швейцарией в Лиге наций

    Германия — Швейцария: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Лига наций Сборная Германии Футбол Германии Сборная Швейцарии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Сборная Германии на своем поле сыграла вничью с командой Швейцарии (3:3) в матче 4-го тура Лиги наций в группе 4 Лиги А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 5-й минуте открыли швейцарцы. После розыгрыша углового мяч был повторно сброшен головой во вратарскую Германии, где Гавранович ударом головой отправил мяч над Нойером в дальний верхний угол ворот.

    На 26-й минуте Кроос ошибся с передачей в центре поля, после чего гости организовали быструю атаку. Сеферович отпасовал низом с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Фройлер ударом в касание умело перебросил мяч через Нойера.

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    Немцы отквитали один мяч спустя две минуты. Нойер далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Тимо Вернер зацепился за мяч, продвинулся вперед и прицельно пробил с линии штрафной в дальний нижний угол ворот.

    Счет сравнялся на 55-й минуте. Кай Хаверц здорово перехватил передачу на чужой половине поля, вышел один на один и уверенно пробил в дальний угол ворот Зоммера.

    Но уже две минуты спустя Швейцария вновь повела. Сеферович выскочил один на один по месту правого форварда, но с двух попыток переиграть Нойера не сумел.

    Однако, Марио Гавранович оказался первым на подборе и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот.

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    На 60-й минуте Германия вновь сравняла счет. Потеряли мяч швейцарцы на своей половине поля. В результате Вернер ворвался в чужую штрафную с правого фланга и отпасовал низом в центр на линию вратарской, откуда Гнабри ударом в касание пяткой отправил мяч в цель.

    На 4-й компенсированной минуте гости остались в меньшинстве. Шер получил вторую желтую карточку за грубый фол против Дракслера у своей штрафной.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Германия — Швейцария 3:3
    Голы: 0:1 Марио Гавранович (5'), 0:2 Ремо Фройлер (26'), 1:2 Тимо Вернер (28'), 2:2 Кай Хаверц (55'), 2:3 Марио Гавранович (57'), 3:3 Серж Гнабри (60') Германия: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер (Эмре Джан, 77'), Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Робин Гозенс (Марцель Хальстенберг, 57'), Йозуа Киммих, Тони Кроос, Леон Горецка, Тимо Вернер, Серж Гнабри, Кай Хаверц (Юлиан Дракслер, 77') Швейцария: Ян Зоммер, Сильван Видмер, Нико Эльведи, Рикардо Родригес, Fabian Schaer, Ремо Фройлер (Лорис Бенито, 85'), Гранит Джака, Стивен Цубер (Джибриль Соу, 66'), Шердан Шакири (Эдмилсон Фернандеш, 66'), Харис Сеферович (Cedric Itten, 85'), Марио Гавранович (Адмир Мехмеди, 75') Предупреждения: Fabian Schaer (28'), Робин Гозенс (36'), Марио Гавранович (50'), Гранит Джака (51'), Тони Кроос (66'), Fabian Schaer (90')

    Лига А, группа 4: 1. Испания — 7 очков, 2. Украина — 6, 3. Германия — 6, 4. Швейцария — 2.

    В следующем туре Германия на своем поле сыграет против команды Украины, а Швейцария дома встретится с Испанией. 0

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