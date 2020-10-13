Германия — Швейцария: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли швейцарцы. После розыгрыша углового мяч был повторно сброшен головой во вратарскую Германии, где Гавранович ударом головой отправил мяч над Нойером в дальний верхний угол ворот.
На 26-й минуте Кроос ошибся с передачей в центре поля, после чего гости организовали быструю атаку. Сеферович отпасовал низом с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда Фройлер ударом в касание умело перебросил мяч через Нойера.
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Немцы отквитали один мяч спустя две минуты. Нойер далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Тимо Вернер зацепился за мяч, продвинулся вперед и прицельно пробил с линии штрафной в дальний нижний угол ворот.
Счет сравнялся на 55-й минуте. Кай Хаверц здорово перехватил передачу на чужой половине поля, вышел один на один и уверенно пробил в дальний угол ворот Зоммера.
Но уже две минуты спустя Швейцария вновь повела. Сеферович выскочил один на один по месту правого форварда, но с двух попыток переиграть Нойера не сумел.
Однако, Марио Гавранович оказался первым на подборе и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот.
На 60-й минуте Германия вновь сравняла счет. Потеряли мяч швейцарцы на своей половине поля. В результате Вернер ворвался в чужую штрафную с правого фланга и отпасовал низом в центр на линию вратарской, откуда Гнабри ударом в касание пяткой отправил мяч в цель.
На 4-й компенсированной минуте гости остались в меньшинстве. Шер получил вторую желтую карточку за грубый фол против Дракслера у своей штрафной.
Лига А, группа 4: 1. Испания — 7 очков, 2. Украина — 6, 3. Германия — 6, 4. Швейцария — 2.
В следующем туре Германия на своем поле сыграет против команды Украины, а Швейцария дома встретится с Испанией. 0