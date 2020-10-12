Евсеев: На 15-м месте принял «Уфу», на 15-м меня из нее попросили. Стабильность — признак мастерства

Бывший главный тренер «Уфы»высказался о дальнейших перспективах в своей карьере.

«Никаких ограничений. У меня не настолько большой опыт и достижения в тренерской работе, чтобы что-то очень долго выбирать.

Не раз говорил, что для меня как тренера главное — чтобы всегда была работа, востребованность. А трудиться можно и на Северном полюсе, если это доставляет удовольствие.

И чтобы моя работа, вне зависимости от того, где окажусь, приносила удовольствие не только мне, но и окружающим — болельщикам, футболистам, руководству.

Работа в "Уфе" приносила удовольствие все время. И в том сезоне все не так хорошо начиналось.

Жесткий разговор на повышенных тонах с Газизовым после поражения в пятом туре того первенства в Туле? Такое было — но ровно один раз.

А в итоге все закольцевалось. Принял команду на 15-м месте — и на 15-м же меня из нее попросили. Стабильность — признак мастерства», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, 44-летний Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года. На его место в коллектив пришел Рашид Рахимов. 0