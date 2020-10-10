Гнабри в атаке Германии на матч с Украиной

Украина: Бущан, Караваев, Соболь, Забарный, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Коваленко.
Запасные: Н. Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.
Германия: Нойер, Хальстенберг, Гинтер, Киммих, Дракслер, Кроос, Клостерман, Зюле, Рюдигер, Горецка, Гнабри.
Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Й. Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан.
Наш сайт предлагает прогноз на игру Украина — Германия. 0