Наставник сборной Англии не исключает отмены Евро-2020

Главный тренер сборной Англиизаявил, что чемпионат Европы 2021 года может не состояться из-за участившихся случаев коронавируса.

«Невозможно с уверенностью сказать, что ЧЕ состоится в следующем году. Нельзя также быть уверенными, что он пройдет в том формате, в котором его ждут. Есть признаки того, что к весне все может выглядеть немного радужнее, и я думаю, что эти прогнозы будут точны», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

Напомним, ранее из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 перенесли на 2021 год.

Отметим, что на стадионе «Уэмбли» в Лондоне запланировано проведение трех матчей группового этапа ЧЕ с участием сборной Англии, в также встречи 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал. 0