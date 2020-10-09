Агент Ле Таллека: Пока не время говорить, что Дамьен сможет играть за сборную России

Агент Адриан Алиай, представляющий интересы полузащитника «Монпелье», прокомментировал информацию о том, что его клиент стал гражданином России.

Ле Таллек ранее сообщил, что получил российский паспорт.

«Дамьен получил российский паспорт, но пока не время говорить, что он теперь сможет играть за национальную сборную.

Может ли он перейти в российский клуб теперь? Не могу пока об этом говорить», — приводит слова агента Sport24.

Ле Таллек заявлял, что хочет играть за сборную России. В сезоне-2014/2015 французский футболист выступал за саранскую «Мордовию». В его карьере также были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда». 0