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    Хаверц — самая дорогая покупка АПЛ этого трансферного окна

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    Портал Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих переходов АПЛ этого трансферного окна.

    Кай Хаверц
    Кай Хаверц

    Переход немецкого полузащитника Кая Хаверца из «Байера» в «Челси» стал таковым. «Синие» заплатили за него 83 миллиона евро.

    На втором месте в списке самых дорогих переходов находится Рубен Диаш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Бенфике» 71 миллион. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошелся «Челси» в 54 миллиона.

    Топ-10 выглядит следующим образом:

    1. Кай Хаверц («Байер» — «Челси», 83 млн);
    2. Рубен Диаш («Бенфика» — «Манчестер Сити», 71 млн);
    3. Бен Чилуэлл («Лестер» — «Челси», 54 млн);
    4-6. Томас Парти («Атлетико» — «Арсенал», 49 млн);
    4-6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» — «Челси», 49 млн);
    4-6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», 49 млн);
    7. Натан Аке («Борнмут» — «Манчестер Сити», 45 млн);
    8. Донни ван де Бек («Аякс» — «Манчестер Юнайтед», 42 млн);
    9. Ферран Торрес («Валенсия» — «Манчестер Сити», 40 млн);
    10. Нелсон Семеду («Барселона» — «Вулверхэмптон», 39,8 млн). 0

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