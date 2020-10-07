Хаверц — самая дорогая покупка АПЛ этого трансферного окна

Портал Sky Sports опубликовал рейтинг самых дорогих переходов АПЛ этого трансферного окна.

Переход немецкого полузащитника Кая Хаверца из «Байера» в «Челси» стал таковым. «Синие» заплатили за него 83 миллиона евро.

На втором месте в списке самых дорогих переходов находится Рубен Диаш, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Бенфике» 71 миллион. Замкнул тройку самых дорогих трансферов Бен Чилуэлл, который обошелся «Челси» в 54 миллиона.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Кай Хаверц («Байер» — «Челси», 83 млн);

2. Рубен Диаш («Бенфика» — «Манчестер Сити», 71 млн);

3. Бен Чилуэлл («Лестер» — «Челси», 54 млн);

4-6. Томас Парти («Атлетико» — «Арсенал», 49 млн);

4-6. Тимо Вернер («РБ Лейпциг» — «Челси», 49 млн);

4-6. Диогу Жота («Вулверхэмптон» — «Ливерпуль», 49 млн);

7. Натан Аке («Борнмут» — «Манчестер Сити», 45 млн);

8. Донни ван де Бек («Аякс» — «Манчестер Юнайтед», 42 млн);

9. Ферран Торрес («Валенсия» — «Манчестер Сити», 40 млн);

10. Нелсон Семеду («Барселона» — «Вулверхэмптон», 39,8 млн). 0