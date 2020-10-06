Зе Луиш перешел в «Локомотив»

Московский объявил о переходе 29-летнего нападающегоиз

Контракт рассчитан на три года. За железнодорожников футболист будет выступать под 29-м номером.

C 2015 по 2019 годы нападающий сборной Кабо-Верде выступал за московский «Спартак» после перехода из «Браги».

В составе красно-белых Зе Луиш стал чемпионом России, а в сумме сыграл 109 матчей, забив 35 мячей и сделав 23 голевые передачи.

В июле прошлого года африканец перешел в «Порту» за 10,75 млн евро.

Он помог «драконам» выиграть чемпионат Португалии, отметившись десятью голами и двумя ассистами в 32 матчах с учетом всех турниров. 0