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    Зе Луиш перешел в «Локомотив»

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    Московский «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего нападающего Зе Луиша из «Порту».

    Зе Луиш

    Контракт рассчитан на три года. За железнодорожников футболист будет выступать под 29-м номером.

    C 2015 по 2019 годы нападающий сборной Кабо-Верде выступал за московский «Спартак» после перехода из «Браги».

    В составе красно-белых Зе Луиш стал чемпионом России, а в сумме сыграл 109 матчей, забив 35 мячей и сделав 23 голевые передачи.

    В июле прошлого года африканец перешел в «Порту» за 10,75 млн евро.

    Он помог «драконам» выиграть чемпионат Португалии, отметившись десятью голами и двумя ассистами в 32 матчах с учетом всех турниров. 0

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