Мещеряков: Зе Луиш должен усилить игру «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал переход в команду нападающего

Во вторник, 6 октября, «Локомотив» объявил о переходе 29-летнего нападающего из «Порту».

«На мой взгляд, Зе Луиш должен усилить игру команды, это профессионал своего дела.

Это приобретение для того, чтобы мы усилили игру команды в определенных компонентах», — приводит слова Мещерякова «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать еще трансферов на вход и выход, Мещеряков сказал:

«Если и когда с кем подпишем контракт, клуб официально объявит об этом. То же самое касается и возможного расторжения контрактов. Фантазировать на тему каких-то мифических трансферов не место и не время.

Я читаю столько новостей с фамилиями игроков, которых подписал "Локомотив", и с таким количеством деталей сделки, что думаю, что эти люди, пишущие новости, сидят у меня со свечкой в кабинете.

Но, боюсь, что они сидят на диване, ковыряются пальцем в одном месте и что-то фантазируют. К сожалению, большая группа людей даже не удосуживается проверить верность той или иной информации», — сказал он. 0