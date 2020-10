«Селтик» объявил о подписании защитника «Милана»

Защитникпродолжит карьеру в Шотландии, где будет защищать цвета

Об этом информирует официальный сайт «кельтов».

27-летний уругваец перешел в новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, ранее в СМИ были сообщения, что футболистом интересуются московские «Локомотив» и «Спартак».

🗣️ «When I heard it was happening, I couldn’t believe it and I’m extremely happy that it’s become a reality!»#BienvenidoLaxalt 🇺🇾🍀