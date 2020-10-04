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    «Осасуна» на своем поле победила «Сельту»

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    «Осасуна» нанесла домашнее поражение «Сельте» в 5-м туре Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Ронкалья и Хонатан Кальери.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Сельта 2:0
    Голы: 1:0 Факундо Ронкалья (23'), 2:0 Хонатан Кальери (76') Осасуна: Серхио Эррера, Гарсия Унай Лугеа (Адриан Лопес, 90'), Давид Гарсия, Факундо Ронкалья, Иньиго Перес, Ойер Оласабаль (Начо Видаль, 83'), Enrique Barja (Хонатан Родригес, 64'), Рубен Гарсия, Лукас Торро, Хонатан Кальери, Энрик Гальего (Хон Монкайола, 64') Сельта: Иван Вильяр, Уго Мальо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо, Окай Йокушлу, Денис Суарес, Ренато Тапиа (Сантьяго Мина, 73'), Miguel Baeza (Эмре Мор, 60'), Нолито (Miguel Rodriguez, 81'), Яго Аспас Предупреждения: Ренато Тапиа (26'), Давид Гарсия (54'), Ойер Оласабаль (60'), Рубен Гарсия (82'), Miguel Rodriguez (82'), Джейсон Мурильо (90')

    «Осасуна» с шестью очками поднялась на девятое место в турнирной таблице Примеры. У «Сельты» пять баллов и 13-я позиция.

    Памплонцы в следующем матче чемпионата сыграет в гостях с «Эйбаром», Клуб из Виго примет мадридский «Атлетико». 0

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