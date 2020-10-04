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    «Алавес» в меньшинстве обыграл «Атлетик»

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    «Алавес» одержал домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао в рамках 5-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч забил бразильский защитник Родриго Эли. На 86-й минуте игрок «Алавеса» Дуарте был удален с поля из-за перебора желтых карточек.

    «Атлетик» на старте сезона проиграл три матча из четырех. «Алавес» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 17-е место в таблице Примеры.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Атлетик 1:0
    Гол: 1:0 Родриго Эли (74') Алавес: Фернандо Пачеко, Виктор Лагуардия (Родриго Эли, 65'), Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Рубен Дуарте, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина (Мануэль Гарсия, 76'), Эдгар Мендес (Хави Лопес, 90'), Пере Понс, Хоселу, Дейверсон (Лукас Перес, 46') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 49'), Андер Капа, Унаи Лопес (Алехандро Беренгер, 79'), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 79'), Иньиго Кордоба (Jon Morcillo, 60'), Дани Гарсия, Ойан Сансет (Икер Муньяин, 59'), Рауль Гарсия Предупреждения: Дани Гарсия (19'), Унай Нуньес (62'), Иньиго Мартинес (65'), Рубен Дуарте (85'), Рубен Дуарте (86')

    В следующем туре «Алавес» примет «Эльче» 18 октября, а «Атлетик» в этот же день сыграет с «Леванте». 0

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