«Урал» — ЦСКА: составы, коэффициенты, онлайн

объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ, который пройдет в Екатеринбурге.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Золотов, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов, Караев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Сигурдссон, Шкурин, Гайч, Эджуке.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Урала» — 5,30, на ничью — 3,60, а на победу ЦСКА — 1,75.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0