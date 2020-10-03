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    Семаку обидно пропустить гол в самом конце

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:1) в десятом туре РПЛ.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Неплохой первый тайм, были моменты, могли забить. Во втором тайме забили, но, к сожалению, в самом конце пропустили мяч, упустили преимущество, которое у нас было. Не смогли победить, чем, естественно, расстроены.

    Конечно, "Спартак" играл дома, активно и агрессивно, но мы к этому готовились. Моменты, когда мы выходили, были достаточно опасными. "Спартак" сел ниже, стал обороняться позиционно и у нас появилось преимущество.

    К сожалению, пропустили опасный стандарт и обрезали во втором тайме. Во второй половине концентрации не хватило.

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    • Сложно сказать, справедлив ли результат. Когда пропускаешь в самом конце — немножко обидно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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