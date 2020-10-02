Полузащитник «Спартака» близок к переходу в «Химки»

Полузащитник «Спартака»продолжит карьеру в «Химках».

Как сообщает «Чемпионат», футболист перейдет в подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.

Ожидается, что уже в пятницу Мирзов проведет первую тренировку в «Химках».

Мирзов перешел в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе красно-белых 27-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее на этой неделе «Спартак» вернул из аренды в «Химках» полузащитника Александра Ломовицкого. 0