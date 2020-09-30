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    Полузащитник «Спартака» расторг арендное соглашение с «Химками»

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    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий расторг арендное соглашение с «Химками».

    Александр Ломовицкий
    Александр Ломовицкий

    Об этом рассказал спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов.

    «Ломовицкий расторг арендное соглашение с "Химками". Оно было заключено предыдущим руководством клуба, у футболиста была опция расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чем он и воспользовался.

    "Спартак" отозвал своего футболиста. Новички в "Химках" будут однозначно. В ближайшее время вы все услышите. К примеру, ведем переговоры об аренде полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова», — приводит слова Ломовицкого «Р-Спорт».

    Ломовицкий перешел в «Химки» на правах аренды в августе, подписав контракт до конца текущего сезона. 22-летний футболист провел в РПЛ восемь матчей и забил два гола. 0

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