Полузащитник «Спартака»расторг арендное соглашение с «Химками».

Об этом рассказал спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов.

«Ломовицкий расторг арендное соглашение с "Химками". Оно было заключено предыдущим руководством клуба, у футболиста была опция расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чем он и воспользовался.

"Спартак" отозвал своего футболиста. Новички в "Химках" будут однозначно. В ближайшее время вы все услышите. К примеру, ведем переговоры об аренде полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова», — приводит слова Ломовицкого «Р-Спорт».

Ломовицкий перешел в «Химки» на правах аренды в августе, подписав контракт до конца текущего сезона. 22-летний футболист провел в РПЛ восемь матчей и забил два гола. 0