Мусаев: «Краснодар» играет в красивый футбол, но иногда надо терпеть

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал исторический выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» выиграл в ответном матче у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

«Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы. Они выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили.

Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, Виктор Классон играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы.

"Краснодар" играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

У нас не очень большая скамейка, и не было равноценных замен, без потери качества. "Сочи" — очень сложный соперник, они по праву наверху таблицы, и нам не хотелось разделять турниры. Поэтому играли сильнейшим составом и с "Сочи", и сегодня.

Мы подкорректировали свои действия в плане диагоналей — в Краснодаре у нас возникали с этим проблемы. И мы поставили Вильену вторым опорным. Это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.

Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ». 0