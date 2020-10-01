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    Мусаев: «Краснодар» играет в красивый футбол, но иногда надо терпеть

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал исторический выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Краснодар» выиграл в ответном матче у греческого ПАОК со счетом 2:1 (4:2 по сумме двух встреч).

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    • «Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы. Они выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили.

    Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, Виктор Классон играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы.

    "Краснодар" играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

    У нас не очень большая скамейка, и не было равноценных замен, без потери качества. "Сочи" — очень сложный соперник, они по праву наверху таблицы, и нам не хотелось разделять турниры. Поэтому играли сильнейшим составом и с "Сочи", и сегодня.

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    • Мы подкорректировали свои действия в плане диагоналей — в Краснодаре у нас возникали с этим проблемы. И мы поставили Вильену вторым опорным. Это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.

    Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ». 0

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