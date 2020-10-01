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    Семак: Кокорин был важен для «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что рассчитывал на возвращение в команду Александа Кокорина.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Кокорин, как известно, перед началом нового сезона подписал контракт с московским «Спартаком».

    «К сожалению, не получилось взять в команду Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в Лиге чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь.

    Так что будем смотреть на жеребьевку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф.

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    • Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.

    Я прекрасно знаю возможности Кокорина и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России», — сказал Семак «Известиям». 0

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