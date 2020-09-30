В следующем сезоне РФС изменит формат Кубка России

РФС внесет коррективы в формат проведения Кубка России в следующем сезоне. Об этом сообщил президент организации

«Если говорить о ФНЛ, график непростой. Мы говорили, что они могли закончить чемпионат не в мае, а в июне. Они приняли такое решение. Не считаю, что мы поспешили, мы приняли правильное решение, первый блин получается комом.

Из-за пандемии коронавируса мы достигнем не всех целей, которые ставим. Мы видим новое отношение к кубку, что позволило привлечь средства, призовой фонд вырос в 10 раз. По окончании этого розыгрыша внесем кое-какие коррективы. Надеемся, в следующем сезоне будем иметь оптимальный формат кубка», — сказал Дюков ТАСС.

Напомним, в сезоне-2020/21 Кубка России впервые применяется новый формат. Вместо стадий 1/32 и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. 0