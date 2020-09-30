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    «Аталанта» уверенно разобралась с «Лацио» в Риме

    «Лацио» — «Аталанта»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Аталанта» в выездном матче первого тура итальянской Серии А разгромила «Лацио» — 4:1.

    Ханс Хатебур
    Ханс Хатебур

    Уже на 10-й минуте бергамцы открыли счет, когда Робин Гозенс воспользовался скидкой Ханса Хатебура.

    На 32-й минуте уже Гозенс с левого края забросил мяч в штрафную, а Хатебур с лета пробил под перекладину ворот.

    За четыре минуты до перерыва отличился Алехандро Гомес, который подобрал мяч в штрафной, обошел защитника и нанес удар точно под дальнюю штангу.

    Календарь и таблица Серии А

    Римляне ответили голом на 57-й минуте. Сергей Милинкович-Савич вырезал передачу в центр штрафной, Фелипе Кайседо сыграл на опережение, прошел во вратарскую и протолкнул мяч в сетку.

    На 61-й минуте дубль оформил Гомес. Алехандро получил пас в штрафной, убрал мяч под левую и пробил из-под защитника точно в дальнюю девятку.

    Российский полузащитник бергамского клуба Алексей Миранчук в заявку на матч не попал.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Аталанта 1:4
    Голы: 0:1 Робин Гозенс (10'), 0:2 Ханс Хатебур (32'), 0:3 Алехандро Гомес (41'), 1:3 Фелипе Кайседо (57'), 1:4 Алехандро Гомес (61') Лацио: Томас Стракоша, Патрисио Габбарон, Штефан Даниэл Раду (Баштуш, 58'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Данило Катальди, 49'), Луис Альберто (Гонсало Эскаланте, 70'), Сергей Милинкович-Савич (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 70'), Мануэль Лаццари (Дьяван Андерсон, 70'), Адам Марушич, Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити (Кристиан Ромеро, 46'), Робин Гозенс (Johan Mojica, 90'), Алехандро Гомес (Луис Мурьель, 82'), Ремо Фройлер, Руслан Малиновский, Ханс Хатебур, Марио Пашалич (Мартен де Рон, 56'), Дуван Сапата (Sam Lammers, 82') Предупреждения: Адам Марушич (12'), Берат Джимсити (17'), Луис Альберто (26'), Ремо Фройлер (26'), Лукас Лейва (40'), Данило Катальди (70'), Франческо Ачерби (72'), Фелипе Кайседо (75')

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает второе место (6 очков), а «Лацио» — 11-е (3 очка). 0

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