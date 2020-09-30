ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа
  • 12:51
    • «Спартак» улучшил предложение по защитнику «Наполи»
  • 12:34
    • Клубы России и Украины продолжат разводить в еврокубках
  • 12:18
    • «Зенит» хочет усилиться игроком «Атлетико»
  • 11:56
    • Бывший защитник сборной Франции обвинил федерацию в сокрытии расизма
  • 11:48
    • Два клуба Бундеслиги заинтересованы в нападающем «Динамо»
    Все новости спорта

    Бывший защитник сборной Франции обвинил федерацию в сокрытии расизма

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Между тем Скандалы
    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра подверг критике президента федерации футбола страны Ноэля Ле Гре.

    Патрис Эвра
    Патрис Эвра

    «Я должен ответить Ле Грэ. Вы знаете, сколько расистских писем мы получаем. Люди писали: "Дешам, забирай своих обезьян и вали в Африку!" Нам даже присылали коробки с фекалиями.

    В столовой у всех игроков сборной Франции были места, за которыми они обычно сидят, но когда приезжал президент или другие политики, все менялось. Я сидел на своем обычном месте, но внезапно меня пересадили в конец стола к Санья и Сако.

    На общем фото Льориса и Косьельни ставили в центр, мы знали, что таковы правила игры: когда президент хотел сфотографироваться с игроками, ему лучше было быть рядом с Льорисом и Косьельни, а не с Сако или Санья», — цитирует футболиста RMC Sport.

    Напомним, Эвра выступал за национальную команду с 2004 по 2016 год. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оставит ли ПАОК «Быков» без Лиги чемпионов?
  • ПАОК — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Воспользуется ли «Боруссия» усталостью «Баварии»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Повторят ли «Лацио» и «Аталанта» феерию прошлого сезона?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс 30 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПАОК — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэска — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры