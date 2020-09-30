Бывший защитник сборной Франции обвинил федерацию в сокрытии расизма

Бывший защитник сборной Францииподверг критике президента федерации футбола страны

«Я должен ответить Ле Грэ. Вы знаете, сколько расистских писем мы получаем. Люди писали: "Дешам, забирай своих обезьян и вали в Африку!" Нам даже присылали коробки с фекалиями.

В столовой у всех игроков сборной Франции были места, за которыми они обычно сидят, но когда приезжал президент или другие политики, все менялось. Я сидел на своем обычном месте, но внезапно меня пересадили в конец стола к Санья и Сако.

На общем фото Льориса и Косьельни ставили в центр, мы знали, что таковы правила игры: когда президент хотел сфотографироваться с игроками, ему лучше было быть рядом с Льорисом и Косьельни, а не с Сако или Санья», — цитирует футболиста RMC Sport.

Напомним, Эвра выступал за национальную команду с 2004 по 2016 год. 0