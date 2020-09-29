Руководство «Уфы» провело «местами жесткую» беседу с игроками команды

Председатель Совета директорови генеральный директорвстретились с футболистами команды.

Об этом сообщил официальный сайт «Уфы».

«В ходе конструктивной и местами жесткой беседы руководство нашего клуба высказало недовольство последними результатами команды и выслушало позицию игроков», — отмечается в сообщении пресс-службы.

«Провели общее собрание. Разговор был откровенный. Мы — не просто команда. Мы — семья. И любые проблемы решаем все вместе. Мы исправим ошибки и снова будем вас радовать, дорогие болельщики. Приходите в субботу в 16.00 "Уфы" на стадион, чтобы убедиться в игре с "Ротором", что нам не безразличны ваши чувства». — прокомментировал итог встречи Мурзагулов.

Напомним, после девяти туров «Уфа» занимает 15-е место в РПЛ. 0