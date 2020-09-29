Официально: «Динамо» отправило Новикова в отставку

«Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», — говорится в заявлении.
Также в заявлении отмечается, что в «Динамо» предложили Новикову остаться работать в системе клуба.
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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
39-летний Новиков возглавлял «бело-голубых» с октября 2019 года. В текущем сезоне его команда вылетела из еврокубков после поражения от грузинского «Локомотива», а после 9 туров РПЛ занимает девятое место с 14 очками.
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