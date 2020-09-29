ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 22-28 сентября
  • 13:52
    • Официально: «Динамо» отправило Новикова в отставку
  • 12:39
    • «Спартак» намерен вернуть старую эмблему
  • 11:39
    • Худобин может покинуть «Даллас»
  • 11:26
    • СМИ: «Ростов» не отпустит Шомуродова в Серию А
  • 08:54
    • Форвардом «Ростова» заинтересовался клуб Серии А
    Все новости спорта

    Официально: «Динамо» отправило Новикова в отставку

    Футбол Футбол России РПЛ Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды.

  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    «Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже», — говорится в заявлении.

    Также в заявлении отмечается, что в «Динамо» предложили Новикову остаться работать в системе клуба.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.

    Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)

    39-летний Новиков возглавлял «бело-голубых» с октября 2019 года. В текущем сезоне его команда вылетела из еврокубков после поражения от грузинского «Локомотива», а после 9 туров РПЛ занимает девятое место с 14 очками.
    0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» и «Челси» могут сыграть результативно
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Пробьется ли киевское «Динамо» в групповой этап?
  • «Динамо» К — «Гент». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сможет ли «Омония» размочить «Олимпиакос»?
  • «Омония» — «Олимпиакос». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.97
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо К — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Омония — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ференцварош — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Зенит Иркутск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Хетафе — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры