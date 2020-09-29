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    Мусаев: В матче с ПАОКом будем искать шансы в атаке

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев провел пресс-конференцию накануне ответной игры плей-офф раунда Лиги чемпионов против ПАОКа.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «В Краснодаре был очень сложный матч, равная игра, и мы смогли добиться небольшого преимущества. Думаю, завтра будет не менее сложный матч.

    Наверное, ПАОК будет больше идти в атаку, больше оказывать давление. Мы должны быть к этому готовы, должны показать ту же организацию, которая была в Краснодаре. Плюс убрать недочеты, которые доставляли нам неприятности.

    Вандерсон не прилетел, он не успел восстановиться. Все остальные на месте. Есть вопросы по нескольким футболистам, ответы по которым мы получили после тренировки.

    За два с половиной года моей работы мы никогда сознательно не играли от обороны. Когда соперник нас заставлял, например, "Байер", "Валенсия", мы вынужденно играли больше в обороне.

    Но сознательно мы не тренируем отдачу мяча. Будем искать шансы в атаке, но, конечно, должны быть более дисциплинированны, чем в Краснодаре», — цитирует Мусаева Sports.ru.

    На своем поле 22 сентября «Краснодар» обыграл ПАОК со счетом 2:1. Победитель противостояния примет участие в групповой стадии Лиги чемпионов. 0

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