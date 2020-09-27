«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 25-й минуте открыли «Шпоры» — отличился нападающий Лукас Моура.
На 7-й добавленной минуте игры гости получили право на 11-метровый удар, который реализовал форвард Каллум Уилсон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Ньюкасл 1:1
Голы: 1:0 Лукас Моура (25'), 1:1 Каллум Уилсон (пенальти) (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн, 46'), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо (Tanguy Ndombele, 77'), Лукас Моура (Эрик Ламела, 79'), Гарри Кейн Ньюкасл: Карл Дарлоу, Джамал Ласcеллс, Мэтт Ритчи (Джамаль Льюис, 69'), Айзак Хэйден, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Джеффри Хендрик (Jacob Murphy, 74'), Мигель Альмирон (Энди Кэрролл, 77'), Каллум Уилсон Предупреждения: Джонджо Шелви (44'), Жоэлинтон (53'), Джамаль Льюис (83'), Айзак Хэйден (90')
Команда Жозе Моуринью с 4 очками занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 8-я строчка и 4 балла. 0