ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тэмми АбрахамМолодежь подарила «Челси» невероятный камбэк
  • 18:26
    • «Бавария» впервые проиграла в официальном матче в 2020 году
  • 18:22
    • Смолов и Эдер сыграют в атаке «Локо» против ЦСКА
  • 15:59
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Арсеналом»
  • 18:37
    • «Ротор» и «Рубин» огласили составы
  • 18:31
    • «Ахмат» одержал победу над «Уралом»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом»

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Ньюкасл Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 25-й минуте открыли «Шпоры» — отличился нападающий Лукас Моура.

    На 7-й добавленной минуте игры гости получили право на 11-метровый удар, который реализовал форвард Каллум Уилсон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Лукас Моура (25'), 1:1 Каллум Уилсон (пенальти) (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин (Стивен Бергвейн, 46'), Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо (Tanguy Ndombele, 77'), Лукас Моура (Эрик Ламела, 79'), Гарри Кейн Ньюкасл: Карл Дарлоу, Джамал Ласcеллс, Мэтт Ритчи (Джамаль Льюис, 69'), Айзак Хэйден, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Джеффри Хендрик (Jacob Murphy, 74'), Мигель Альмирон (Энди Кэрролл, 77'), Каллум Уилсон Предупреждения: Джонджо Шелви (44'), Жоэлинтон (53'), Джамаль Льюис (83'), Айзак Хэйден (90')

    Команда Жозе Моуринью с 4 очками занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 8-я строчка и 4 балла. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • На своем поле «Сити» проведет уверенный матч
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Рома» и «Ювентус» снова забьют больше двух голов?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чунцин Лифань — Шанхай СИПГ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры