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    Гендиректор «Зенита» об игре со «Спартаком»: Матч за лидерство в РПЛ

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу в матче РПЛ с «Уфой» (6:0).

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    «Матч проходил в то время, когда мы празднуем 40-летие фанатского движения.

    Я даже подумал, что игроки для символизма могут остановиться на счете 4:0, но символизм не к месту, когда забивается, надо забивать.

    Всегда приятно побеждать с крупным счетом, приятно, что проявили себя все, в том числе вышедший на замену Сутормин, который забил шестой гол, надеюсь, что голевой поток продолжится.

    Это не победа на классе. Команда играла с особым настроем, у нас после матчей, в которых мы потеряли семь очков, был очень серьезный разговор и с тренерским штабом, и с ребятами.

    Мы обсудили все вопросы, относящиеся к организации нашей жизни в клубе.

    Думаю, это помогло выйти в концентрированном виде, не было зажатости, тот класс, который есть у наших игроков, конечно же, выше по сравнению с игроками "Уфы", проявился в таком количестве красивых голов», — сказал Медведев ТАСС.

    «Зенит» и «Спартак» набрали по 20 очков за 9 матчей РПЛ. Команды встретятся в очной схватке в 10-м туре.

    «Получается так, что это будет матч за лидерство в чемпионате. Мы хоть и опережаем "Спартак" в таблице по показателю забитых и пропущенных мячей, но у нас одинаковое количество очков.

    Поэтому этот матч на выезде будет очень принципиальным и интересным. С нетерпением ждем этого матча.

    Впереди очень много матчей, но, конечно, это очень важная игра. Впереди перерыв на матчи сборных, на который, уверен, "Спартаку" тоже хочется уйти лидером.

    Но мы не собираемся уступать эту позицию кому-либо», — сказал Медведев. 0

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