Евсеев: Кто-то хорошо сыграл тот чемпионат, на этом багаже хочет въехать в новый

Главный тренер «Уфы»подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с(0:6).

«Надо переварить эту игру. Мне очень обидно, не увидел сегодня команду на поле. Увидел 11 игроков, кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но команды не увидел.

Не буду сваливать на отдельных игроков, я за все в ответе, значит, не достучался, не довел информацию, чтобы избежать такого разгрома.

Во втором тайме на каждую нашу атаку соперник отвечал своими козырями. Все в игре бывает. Мы говорили крайним защитникам, крайним хавбекам, но соперник изменил схему.

Можно ошибиться раз, два, но не весь же первый тайм. Вы задаете вопросы "Почему? Как? Что?" Есть результат, я за него отвечаю.

Можно свалить на футболистов, но нужно спрашивать с себя. Спрашиваю с себя и отвечаю за это.

Как изменилась ситуация в клубе после ухода Газизова? Результат говорит сам за себя, мы находимся внизу.

Мы не справляемся с ответственностью, с давлением. Очков набрали мало. Где-то могли не проиграть, но это синдром второго сезона.

Кто-то хорошо сыграл тот чемпионат, на этом багаже хочет въехать в новый. Но тут меняется отношение соперников, мировоззрение игроков.

При счете 0:2 мы хотели забить, 0:3 — опять шли, 0:4 — опять шли. Это говорит о том, что группа атаки решила играть в атаке и бросила на половине поля группу обороны с лучшими игроками атакующего плана.

Мы увидели, что моменты реализовывает "Зенит" на раз-два», — сказал Евсеев Sports.ru. 0