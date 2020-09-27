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    Евсеев: Кто-то хорошо сыграл тот чемпионат, на этом багаже хочет въехать в новый

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:6).

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Надо переварить эту игру. Мне очень обидно, не увидел сегодня команду на поле. Увидел 11 игроков, кто-то сыграл лучше, кто-то хуже, но команды не увидел.

    Не буду сваливать на отдельных игроков, я за все в ответе, значит, не достучался, не довел информацию, чтобы избежать такого разгрома.

    Во втором тайме на каждую нашу атаку соперник отвечал своими козырями. Все в игре бывает. Мы говорили крайним защитникам, крайним хавбекам, но соперник изменил схему.

    Можно ошибиться раз, два, но не весь же первый тайм. Вы задаете вопросы "Почему? Как? Что?" Есть результат, я за него отвечаю.

    Можно свалить на футболистов, но нужно спрашивать с себя. Спрашиваю с себя и отвечаю за это.

    Как изменилась ситуация в клубе после ухода Газизова? Результат говорит сам за себя, мы находимся внизу.

    Мы не справляемся с ответственностью, с давлением. Очков набрали мало. Где-то могли не проиграть, но это синдром второго сезона.

    Кто-то хорошо сыграл тот чемпионат, на этом багаже хочет въехать в новый. Но тут меняется отношение соперников, мировоззрение игроков.

    При счете 0:2 мы хотели забить, 0:3 — опять шли, 0:4 — опять шли. Это говорит о том, что группа атаки решила играть в атаке и бросила на половине поля группу обороны с лучшими игроками атакующего плана.

    Мы увидели, что моменты реализовывает "Зенит" на раз-два», — сказал Евсеев Sports.ru. 0

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