«Зенит» — «Уфа»: счет матча 6:0, обзор голов

Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над «Уфой» (6:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Барриос с правого края штрафной выполнил мягкий навес на забытого всеми Азмуна, который почти от линии вратарской хлёстко пробил с лёта, и мяч, задев перекладину, влетел в сетку ворот «Уфы».

На 32-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Неделчяру, отобрав мяч у Азмуна, зачем-то отмахнулся от него локтем в штрафной.

Пока Артем Дзюба готовился пробить, Беленов завалился вправо, и Артём покатил мяч низом в противоположную сторону.

На 61-й минуте Ерохин принял мяч на правом фланге, красивым финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар уверенно оформил дубль, пробив низом под правую штангу.

На 72-й минуте Ерохин с правого фланга навесил к дальнему краю штрафной «Уфы», там Дзюба принял мяч на грудь и, подработав его под удар, с лёта пробил в дальний верхний угол.

На 88-й минуте Дзюба сбросил мяч на правый край штрафной площади, но тут же получил ответный пас, и с 11-метровой отметки прицельно пробил в правую «девятку», оформив хет-трик.

А в компенсированное время Дзюба сыграл на правый край штрафной площади на Ерохина, но удар того заблокировал защитник. Тут же мяч был переадресован налево на Сутормина, и Алексей прицельно пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Уфа 6:0 Голы: 1:0 Сердар Азмун (24'), 2:0 Артём Дзюба (пенальти) (32'), 3:0 Сердар Азмун (61'), 4:0 Артём Дзюба (72'), 5:0 Артём Дзюба (88'), 6:0 Алексей Сутормин (90') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (Данила Прохин, 46'), Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Алексей Сутормин, 80'), Вильмар Барриос (Леон Мусаев, 64'), Малком (Юрий Жирков, 53'), Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Андрей Мостовой, 80'), Артём Дзюба Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Йонуц Неделчяру, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Кэтэлин Карп, Кирилл Фольмер (Дмитрий Сысуев, 46'), Артём Голубев (Игорь Безденежных, 46'), Владислав Камилов (Олег Данченко, 62'), Александр Сухов (Азер Алиев, 41'), Ловро Бизяк (Гамид Агаларов, 66') Предупреждения: Йонуц Неделчяру (29'), Александр Ерохин (63')

«Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, опередив «Спартак» по дополнительным показателям.

«Уфа», потерпев третье безголевое поражение подряд, находится на 14-м месте, имея пять очков. Безвыигрышная серия команды Вадима Евсеева длится семь туров (пять поражений и две ничьи).

3 октября состоятся матчи «Уфа» — «Ротор» и «Спартак» — «Зенит». 0