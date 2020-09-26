«Зенит» — «Уфа»: счет матча 6:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Барриос с правого края штрафной выполнил мягкий навес на забытого всеми Азмуна, который почти от линии вратарской хлёстко пробил с лёта, и мяч, задев перекладину, влетел в сетку ворот «Уфы».
На 32-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Неделчяру, отобрав мяч у Азмуна, зачем-то отмахнулся от него локтем в штрафной.
Пока Артем Дзюба готовился пробить, Беленов завалился вправо, и Артём покатил мяч низом в противоположную сторону.
На 61-й минуте Ерохин принял мяч на правом фланге, красивым финтом ушёл от соперника и прострелил к центру на Дзюбу, тот мягкой передачей вывел Азмуна на ударную позицию, и Сердар уверенно оформил дубль, пробив низом под правую штангу.
На 72-й минуте Ерохин с правого фланга навесил к дальнему краю штрафной «Уфы», там Дзюба принял мяч на грудь и, подработав его под удар, с лёта пробил в дальний верхний угол.
На 88-й минуте Дзюба сбросил мяч на правый край штрафной площади, но тут же получил ответный пас, и с 11-метровой отметки прицельно пробил в правую «девятку», оформив хет-трик.
А в компенсированное время Дзюба сыграл на правый край штрафной площади на Ерохина, но удар того заблокировал защитник. Тут же мяч был переадресован налево на Сутормина, и Алексей прицельно пробил в дальний нижний угол.
«Зенит» набрал 20 очков и вновь поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, опередив «Спартак» по дополнительным показателям.
«Уфа», потерпев третье безголевое поражение подряд, находится на 14-м месте, имея пять очков. Безвыигрышная серия команды Вадима Евсеева длится семь туров (пять поражений и две ничьи).
3 октября состоятся матчи «Уфа» — «Ротор» и «Спартак» — «Зенит». 0