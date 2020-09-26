АПЛ. «Юнайтед» одолел «Брайтон», «Чесли» сыграет в гостях у «Вест Бромвича»

С 26 по 28 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи третьего тура.

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 2:3

«Манчестер Юнайтед» в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги одолел «Брайтон» — 3:2.

«Чайки» открыли счет на 40-й минуте, когда точный удар с пенальти нанес Ниль Мопе.

«Красные дьяволы» отыгрались спустя три минуты. Бруну Фернандеш навесил со штрафного с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Неманья Матич отправил мяч во вратарскую, а там рикошетом от Льюиса Данка сфера влетела в ворота.

На 55-й минуте Маркус Рашфорд прорвался в чужую штрафную дважды обыграл Бена Уайта и с рикошетом от ноги Данка отправил мяч точно в цель.

В компенсированное время второго тайма отличился Соломон Марч, который головой замкнул навес с фланга и восстановил паритет.

Казалось, что встреча так и завершится вничью, но на девятой компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Бруну Фернандеш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед 2:3 Голы: 1:0 Ниль Мопе (пенальти) (40'), 1:1 Льюис Данк (автогол) (43'), 1:2 Маркус Рашфорд (55'), 2:2 Соломон Марч (90'), 2:3 Бруну Фернандеш (пенальти) (90') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Tariq Lamptey, Адам Лаллана (Паскаль Гросс, 75'), Стивен Альсате, Соломон Марч, Аарон Коннолли (Алиреза Джаханбакш, 75'), Ниль Мопе, Леандро Троссард Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба (Фред, 65'), Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Эрик Бейи, 83'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Антони Марсьяль (Донни ван де Бек, 90') Предупреждения: Бруну Фернандеш (22'), Неманья Матич (41'), Леандро Троссард (42'), Поль Погба (47'), Бен Уайт (74'), Льюис Данк (83'), Алиреза Джаханбакш (90')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место (3 очка), а «Брайтон» — десятое (3 очка).

«Кристал Пэлас» — «Эвертон»

26 сентября, 17:00 мск

«Вест Бромвич» — «Челси»

26 сентября, 19:30 мск

«Бернли» — «Саутгемптон»

26 сентября, 22:00 мск

«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»

27 сентября, 14:00 мск

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

27 сентября, 16:00 мск

«Манчестер Сити» — «Лестер»

27 сентября, 18:30 мск

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

27 сентября, 21:00 мск

«Фулхэм» — «Астон Вилла»

28 сентября, 19:45 мск

«Ливерпуль» — «Арсенал»

28 сентября, 22:00 мск