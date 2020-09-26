АПЛ. «Юнайтед» одолел «Брайтон», «Чесли» сыграет в гостях у «Вест Бромвича»

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 2:3
«Манчестер Юнайтед» в выездном матче третьего тура английской Премьер-лиги одолел «Брайтон» — 3:2.
«Чайки» открыли счет на 40-й минуте, когда точный удар с пенальти нанес Ниль Мопе.
«Красные дьяволы» отыгрались спустя три минуты. Бруну Фернандеш навесил со штрафного с левого фланга на дальнюю штангу, откуда Неманья Матич отправил мяч во вратарскую, а там рикошетом от Льюиса Данка сфера влетела в ворота.
На 55-й минуте Маркус Рашфорд прорвался в чужую штрафную дважды обыграл Бена Уайта и с рикошетом от ноги Данка отправил мяч точно в цель.
В компенсированное время второго тайма отличился Соломон Марч, который головой замкнул навес с фланга и восстановил паритет.
Казалось, что встреча так и завершится вничью, но на девятой компенсированной минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Бруну Фернандеш.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место (3 очка), а «Брайтон» — десятое (3 очка).
«Кристал Пэлас» — «Эвертон»
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27 сентября, 16:00 мск
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