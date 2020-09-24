ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресКрах «Барсы» помогает «Атлетико». Суарес на пути в Мадрид
  • 18:36
    • Полоз остался в запасе «Ростова» на матч с «Маккаби»
  • 17:03
    • CAS оправдал Романову и Вилухину, но отклонил апелляцию Зайцевой
  • 19:54
    • Медведев сыграет с Фучовичем в первом круге «Ролан Гаррос», Рублев — с Керри
  • 17:50
    • Глазырина и Лапшин подозреваются в применении допинга
  • 17:34
    • Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Ибрагимович: COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея

    Футбол Милан Серия A Футбол ИталииКоронавирус в спорте Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на обнаружение у него коронавируса.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    COVID-19 был выявлен у шведского форварда по итогам второго тестирования среди сотрудников и футболистов итальянского клуба.

    « В среду результат на коронавирус был отрицательный, а в четверг — положительный. Нет никаких симптомов чего бы то ни было.

    COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович в твиттере.

    В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за «Милан» и забил 3 гола.

    24 сентября команда Стефано Пиоли должна сыграть с норвежским клубом «Буде-Глимт» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» остановить кровожадную «Баварию»?
  • «Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Закончится ли еврокубковая кампания «Ростова» на первом же матче?
  • «Ростов» — «Маккаби Хайфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Рискнет ли Клопп «слить» матч Кубка лиги?
  • «Линкольн Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шкендия — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры