Ибрагимович: COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея

Нападающий «Милана»отреагировал на обнаружение у него коронавируса.

COVID-19 был выявлен у шведского форварда по итогам второго тестирования среди сотрудников и футболистов итальянского клуба.

« В среду результат на коронавирус был отрицательный, а в четверг — положительный. Нет никаких симптомов чего бы то ни было.

COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея», — написал Ибрагимович в твиттере.

В текущем сезоне нападающий провел 2 матча за «Милан» и забил 3 гола.

24 сентября команда Стефано Пиоли должна сыграть с норвежским клубом «Буде-Глимт» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. 0