«Лестер» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голова

Лондонскийодержал выездную победу над(2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте, благодаря автоголу. Пепе с правого края ворвался в штрафную «лисов» и пробил по воротам — Уорд парировал. Николя подобрал отскок и с острого попытался добить, а мяч рикошетом от Фукса влетел в сетку.

А на 90-й минуте Бельерин ворвался в штрафную «Лестера», классно разобрался с двумя соперниками и прострелил в центр — Нкетиа продавил защитника и с трёх метров пробил мимо Уорда.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Лестер — Арсенал Лондон 0:2 Голы: 0:1 Кристиан Фукс (автогол) (57'), 0:2 Эдвард Нкетиа (90') Предупреждение: Мохамед Эль-Ненни (13')

В другом матче 3-го раунда Кубка лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Моркам» со счетом 7:0.