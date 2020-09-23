«Лестер» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голова

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 57-й минуте, благодаря автоголу. Пепе с правого края ворвался в штрафную «лисов» и пробил по воротам — Уорд парировал. Николя подобрал отскок и с острого попытался добить, а мяч рикошетом от Фукса влетел в сетку.
А на 90-й минуте Бельерин ворвался в штрафную «Лестера», классно разобрался с двумя соперниками и прострелил в центр — Нкетиа продавил защитника и с трёх метров пробил мимо Уорда.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Лестер — Арсенал Лондон 0:2
Голы: 0:1 Кристиан Фукс (автогол) (57'), 0:2 Эдвард Нкетиа (90') Предупреждение: Мохамед Эль-Ненни (13')
В другом матче 3-го раунда Кубка лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Моркам» со счетом 7:0.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Моркам — Ньюкасл 0:7
Голы: 0:1 Жоэлинтон (5'), 0:2 Мигель Альмирон (20'), 0:3 Jacob Murphy (27'), 0:4 Жоэлинтон (31'), 0:5 Айзак Хэйден (45'), 0:6 Джамал Ласcеллс (51'), 0:7 Sam Lavelle (автогол) (90') Удаление: Toumani Diagouraga (33')