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    «Арсенал» выбил «Лестер» из Кубка лиги

    «Лестер» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голова

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Лестер Сити Ньюкасл
    Лондонский «Арсенал» одержал выездную победу над «Лестером» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 57-й минуте, благодаря автоголу. Пепе с правого края ворвался в штрафную «лисов» и пробил по воротам — Уорд парировал. Николя подобрал отскок и с острого попытался добить, а мяч рикошетом от Фукса влетел в сетку.

    А на 90-й минуте Бельерин ворвался в штрафную «Лестера», классно разобрался с двумя соперниками и прострелил в центр — Нкетиа продавил защитника и с трёх метров пробил мимо Уорда.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Лестер — Арсенал Лондон 0:2
    Голы: 0:1 Кристиан Фукс (автогол) (57'), 0:2 Эдвард Нкетиа (90') Предупреждение: Мохамед Эль-Ненни (13')

    В другом матче 3-го раунда Кубка лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Моркам» со счетом 7:0.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Моркам — Ньюкасл 0:7
    Голы: 0:1 Жоэлинтон (5'), 0:2 Мигель Альмирон (20'), 0:3 Jacob Murphy (27'), 0:4 Жоэлинтон (31'), 0:5 Айзак Хэйден (45'), 0:6 Джамал Ласcеллс (51'), 0:7 Sam Lavelle (автогол) (90') Удаление: Toumani Diagouraga (33')
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