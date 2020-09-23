Хавбек «Реала» сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник мадридскогосдал положительный тест на коронавирус после матча 2-го тура Ла Лиги с, сообщает издание VG.

Вирус был выявлен у норвежского форварда во время тестирования, проведенного 21 сентября. Футболист отправлен на карантин, а другие игроки команды будут тренироваться индивидуально.

«Реал» ожидает результатов повторного теста, чтобы убедиться в результатах первичного тестирования.

21-летнему форварду теперь придется пропустить следующий поединок Ла Лиги против «Бетиса» 26 сентября.

Эдегор в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад», в составе которого провел 36 матчей и забил семь мячей. За основную команду «Реала» хавбек отыграл три встречи. 0