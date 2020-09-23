Де Бур возглавил сборную Голландии

50-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов на два года, сообщает пресс-служба федерации.
Тренер начнет выполнять свои обязанности незамедлительно и будет готовить команду к предстоящему товарищескому матчу против Мексики, а также к играм Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Италии.
На этом посту де Бур сменил Роналда Кумана, который недавно возглавил «Барселону». Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.
Последним местом работы де Бура был клуб МЛС «Атланта Юнайтед».
🔶🦁 Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/u3f7YTZ7JV— KNVB (@KNVB) September 23, 2020