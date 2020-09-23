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    Де Бур возглавил сборную Голландии

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    Экс-наставник «Интера», «Аякса» и «Кристал Пэласа» Франк де Бур назначен главным тренером сборной Голландии.

    Франк де Бур
    Франк де Бур

    50-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов на два года, сообщает пресс-служба федерации.

    Тренер начнет выполнять свои обязанности незамедлительно и будет готовить команду к предстоящему товарищескому матчу против Мексики, а также к играм Лиги наций против Боснии и Герцеговины и Италии.

    На этом посту де Бур сменил Роналда Кумана, который недавно возглавил «Барселону». Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.

    Последним местом работы де Бура был клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

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