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    Тихонов: «Краснодар» нельзя оценивать по матчу с «Химками»

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    Известный российский футболист и тренер Андрей Тихонов считает, что у «Краснодара» могут возникнуть серьезные проблемы в матчах с греческим клубом ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    Первый матч между «Краснодаром» и ПАОК состоится 22 сентября на поле российского клуба.

    «По матчу с "Химками" не стоит оценивать состояние команды. Перед ним команда пропустила игру с "Ротором" и хорошо подготовилась к следующему матчу, где выглядела очень здорово. К тому же играла в оптимальном составе.

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    • Надеюсь, что "Краснодар", забив семь голов, выпустил не весь пар. Ведь против греческой команды предстоит совершенно другая игра.

    Я видел недавнюю игру ПАОК с "Бенфикой", и мне понравилась греческая команда. В первом тайме она здорово оборонялась, а после перерыва, на мой взгляд, отлично сыграла в середине поля — агрессивно, на контратаках.

    Считаю, что победный счет в пользу ПАОК был закономерен», — сказал Тихонов «Известиям». 0

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