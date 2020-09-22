Тихонов: «Краснодар» нельзя оценивать по матчу с «Химками»

Известный российский футболист и тренерсчитает, что у «Краснодара» могут возникнуть серьезные проблемы в матчах с греческим клубом ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч между «Краснодаром» и ПАОК состоится 22 сентября на поле российского клуба.

«По матчу с "Химками" не стоит оценивать состояние команды. Перед ним команда пропустила игру с "Ротором" и хорошо подготовилась к следующему матчу, где выглядела очень здорово. К тому же играла в оптимальном составе.

Надеюсь, что "Краснодар", забив семь голов, выпустил не весь пар. Ведь против греческой команды предстоит совершенно другая игра.

Я видел недавнюю игру ПАОК с "Бенфикой", и мне понравилась греческая команда. В первом тайме она здорово оборонялась, а после перерыва, на мой взгляд, отлично сыграла в середине поля — агрессивно, на контратаках.

Считаю, что победный счет в пользу ПАОК был закономерен», — сказал Тихонов «Известиям». 0