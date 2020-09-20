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    Четыре гола Сона и четыре ассиста Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон»

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    В рамках 2-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде играл с «Саутгемптоном».

    Сон Хын Мин и Гарри Кейн
    Сон Хын Мин и Гарри Кейн

    «Шпоры» одержали победу со счетом 5:2.

    Покером у победителей отметился Сон Хын Мин, которому четырежды ассистировал Гарри Кейн. Сам Кейн забил пятый гол «Тоттенхэма».

    У «Саутгемптона» дубль в активе Дэнни Ингса.

    «Тоттенхэм» набрал первые очки в новом сезоне, а «Саутгемптон» проиграл во втором матче подряд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Тоттенхэм 2:5
    Голы: 1:0 Дэнни Ингс (32'), 1:1 Сон Хын Мин (45'), 1:2 Сон Хын Мин (47'), 1:3 Сон Хын Мин (64'), 1:4 Сон Хын Мин (73'), 1:5 Гарри Кейн (82'), 2:5 Дэнни Ингс (пенальти) (90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль (Уильям Смоллбоун, 55'), Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо, Стюарт Армстронг (Nathan Tella, 68'), Дэнни Ингс, Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 80') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарри Уинкс, Tanguy Ndombele (Джовани Ло Чельсо, 46'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн (Стивен Бергвейн, 84'), Лукас Моура (Эрик Ламела, 61') Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (5'), Че Адамс (39'), Райан Бертранд (44'), Tanguy Ndombele (45'), Джек Стивенс (68'), Мэтт Доэрти (79'), Джовани Ло Чельсо (90')

    В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» — с «Бернли». 0

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