ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»
  • 20:58
    • «Локомотив» минимально выиграл у «Тамбова»
  • 20:36
    • «Ливерпуль» в большинстве переиграл «Челси»
  • 18:24
    • «Спартак» обыграл «Рубин», заканчивая матч в меньшинстве
  • 20:08
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби
  • 19:59
    • СКА дома обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Бетис» выиграл у «Вальядолида»

    «Бетис» — «Вальядолид»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Бетис» одержал победу над «Вальядолидом» в домашнем матче второго тура испанской Примеры.

    Вильям Карвалью
    Вильям Карвалью

    Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 2:0.

    По голу забили Набиль Фекир, реализовавший пенальти на 10-й минуте, и Вильям Карвалью, поставивший победную точку спустя восемь минут.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Вальядолид 2:0
    Голы: 1:0 Набиль Фекир (пенальти) (10'), 2:0 Вилльям Карвалью (18') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир (Кристиан Тельо, 60'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Paul Akouokou, 90'), Хоакин (Хуанми, 70'), Родригес Гидо, Борха Иглесиас (Антонио Санабрия, 70') Вальядолид: Роберто, Бруно Гонсалес, Хави Мойяно (Luis Perez, 14'), Начо Мартинес, Хоакин Фернандес (Санчес Хавьер, 61'), Оскар Плано (Kike Perez, 46'), Фабиан Орельяна, Феде Сан Эметерио, Мичел Эрреро (Пабло Эрвияс, 46'), Вальдо Рубио (Шош-Зальман Вайссман, 46'), Серхио Гвардиола Предупреждения: Набиль Фекир (30'), Эмерсон (58'), Родригес Гидо (58')

    Теперь на счету «Бетиса» 6 очков, тогда как в активе «Вальядолида» остался один балл. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» начать сезон с победы?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Помешает ли «Марсель» стать лидером «Лиллю»?
  • «Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Справится ли команда Пирло с «Сампдорией»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры