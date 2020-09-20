«Бетис» — «Вальядолид»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче второго тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 2:0.

По голу забили Набиль Фекир, реализовавший пенальти на 10-й минуте, и Вильям Карвалью, поставивший победную точку спустя восемь минут.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Вальядолид 2:0 Голы: 1:0 Набиль Фекир (пенальти) (10'), 2:0 Вилльям Карвалью (18') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир (Кристиан Тельо, 60'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Paul Akouokou, 90'), Хоакин (Хуанми, 70'), Родригес Гидо, Борха Иглесиас (Антонио Санабрия, 70') Вальядолид: Роберто, Бруно Гонсалес, Хави Мойяно (Luis Perez, 14'), Начо Мартинес, Хоакин Фернандес (Санчес Хавьер, 61'), Оскар Плано (Kike Perez, 46'), Фабиан Орельяна, Феде Сан Эметерио, Мичел Эрреро (Пабло Эрвияс, 46'), Вальдо Рубио (Шош-Зальман Вайссман, 46'), Серхио Гвардиола Предупреждения: Набиль Фекир (30'), Эмерсон (58'), Родригес Гидо (58')

Теперь на счету «Бетиса» 6 очков, тогда как в активе «Вальядолида» остался один балл. 0