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    Луценко — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Сочи»

    «Арсенал» Тула — «Сочи»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Уфы» на матч 8-го тура РПЛ, который пройдет в Туле.

    Евгений Луценко
    Евгений Луценко

    «Арсенал»: Левашов, Сокол, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Эванс Кангва, Костадинов, Кингс Кангва, Луценко, Ковалев.

    Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Чаушич, Хлусевич, Мохаммед, Пантелеев, Аджоев, Громыко.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо.

    Запасные: Н. Заболотный, Немченко, Заика, Миладинович, Пруцев, Колдунов, Руденко, Юрганов, А. Заболотный.

    Начало встречи — в 14:00 мск.

    Коэффициент на победу «Арсенала» — 2,75, на ничью — 3,20, а на победу «Сочи» — 2,80.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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