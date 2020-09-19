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    «Фиорентина» вырвала победу у «Торино»

    «Фиорентина» — «Торино»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Фиорентина» одержала победу над «Торино» в домашнем матче первого тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол «фиалки» забили на 78-й минуте, когда Федерико Кьеза прорвался по правому краю штрафной площади и прострелил на дальнюю штангу, где Гаэтано Кастровилли в касание переправил мяч в сетку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Торино 1:0
    Гол: 1:0 Гаэтано Кастровилли (78') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Федерико Чеккерини, Мартин Касерес, Кристиано Бираги (Лоренцо Венути, 88'), Джакомо Бонавентура (Борха Валеро, 79'), Альфред Дункан, Гаэтано Кастровилли, Федерико Кьеза (Поль Лирола, 83'), Франк Рибери (Душан Влахович, 79'), Кристиан Куаме (Патрик Кутроне, 88') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо (Мергим Войвода, 88'), Кристиан Даниэль Ансальди, Nicolas N'Koulou, Алехандро Беренгер (Симоне Верди, 68'), Суалихо Мейте (Саша Лукич, 68'), Кароль Линетти (Винченцо Миллико, 87'), Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза Предупреждения: Никола Миленкович (15'), Мартин Касерес (44'), Кристиано Бираги (58'), Кароль Линетти (60')

    Во втором туре «Фиорентина» отправится в гости к «Интеру», «Торино» на своем поле примет «Аталанту». 0

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