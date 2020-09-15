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    Стал известен арбитр матча Суперкубка УЕФА

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Бавария Футбол Испании Севилья
    Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче за Суперкубок УЕФА-2020, в котором встретятся «Бавария» и «Севилья».

    Энтони Тейлор
    Энтони Тейлор

    Главным тренером встречи назначен уроженец Манчестера Энтони Тейлор. Помогать ему будут судьи на линиях Гэри Бесуик и Эдам Нанн (оба из Англии). Четвертый судья — израильтянин Орель Гринфилд.

    За VAR будет отвечать англичанин Стюарт Этуэлл, помогать ему в этом будет его соотечественник Пол Тирни.

    Встреча между «Севильей» и «Баварией» пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш», который вмещает порядка 67 тысяч болельщиков. Ранее УЕФА объявил, что трибуны будут заполнены не более чем на 30% от вместимости арены. 0

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