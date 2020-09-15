Николич: Ничья справедлива, победу никто не заслужил

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги выездного матча 7-го тура чемпионата России с(0:0).

«Я недоволен результатом. Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым.

И у нас, и у "Ростова" было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника.

Было много возможностей для контратак в последние полчаса. Думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил.

Мы понимали, что матч будет трудным. Играть в "Ростове" непросто. Соперник прессинговал, хорошо двигался.

Но мы знали, что он не сможет действовать так все 90 минут, и что в конце будут шансы в контратаках. И они были.

Не могу сказать, что доволен игрой. Матч был тяжелым, "Ростов" — хорошая команда», — цитирует Николича официальный сайт «Локомотива».

Добавим, что после этой игры «Локомотив» набрал девять очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники на своем поле встретятся с «Тамбовом». 0