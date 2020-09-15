«Бавария» может арендовать полузащитника «Челси»

Полузащитник «Челси»может перейти в«Баварию» до закрытия трансферного окна.

По информации Sky Sports, клубы ведут переговоры о годичной аренде 19-летнего футболиста.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что в «Баварии» у Хадсона-Одои будет больше игрового времени.

«Бавария» впервые проявила интерес к Хадсону-Одои в прошлом году, но «Челси» тогда отказался продавать игрока.

В минувшем чемпионате Англии Хадсон-Одои провел 22 матча, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. 0