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    «Бавария» может арендовать полузащитника «Челси»

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    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перейти в«Баварию» до закрытия трансферного окна.

    Каллум Хадсон-Одои играл против «Баварии» в Лиге чемпионов
    Каллум Хадсон-Одои играл против «Баварии» в Лиге чемпионов

    По информации Sky Sports, клубы ведут переговоры о годичной аренде 19-летнего футболиста.

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что в «Баварии» у Хадсона-Одои будет больше игрового времени.

    «Бавария» впервые проявила интерес к Хадсону-Одои в прошлом году, но «Челси» тогда отказался продавать игрока.

    В минувшем чемпионате Англии Хадсон-Одои провел 22 матча, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. 0

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